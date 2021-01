‘Meest sexy man van 2020’ Michael B. Jordan deelt voor het eerst foto met z’n vriendin

Acteur Michael B. Jordan (33) – je kent hem uit Creed en Black panther en als ‘de meest sexy man van 2020’ volgens het Amerikaans magazine People – heeft de liefde gevonden. Eventjes al, want in november werd hij voor het eerst samen gezien met model Lori Harvey (24), op een vliegveld in Atlanta. Nog niet zo lang geleden werden ze dan weer samen gezien in Salt Lake City, waar ze samen oudjaar zouden hebben gevierd.

Met foto’s op Instagram lijken zowel Jordan als Harvey hun relatie te bevestigen. Eerder had Harvey een relatie met de Nederlandse voetballer Memphis Depay. Er waren zelfs trouwplannen, maar die werden afgeblazen. De precieze reden van de breuk blijft onduidelijk. (dewo)