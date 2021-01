19-jarige Yannick uit Diepenbeek vermist

De politie LRH is op zoek naar de 19-jarige Yannick Vandenryt. De jongeman verliet zondagavond zijn woning in de Bosstraat in Diepenbeek en is sindsdien spoorloos.

Yannick is 1,77 meter groot en slank gebouwd. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een blauwe jeans, een groene jas met kap, rode schoenen en een zwarte of bruine rugzak. Hij rijdt met een blauwe of zwarte damesfiets.

Wie meer info heeft over de verdwijning of Yannick heeft gezien, kan de politie contacteren via het noodnummer 101. siol