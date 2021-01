Kinrooienaren naar De Borg Neeroeteren voor vaccinatie

Burgemeester Jo Brouns: “Zodra het vaccinatiecentrum operationeel is, zullen de verschillende doelgroepen uitgenodigd worden. Het is de bedoeling om dan zeven dagen op zeven te vaccineren. De richtdatum om te starten is 15 februari 2021. Voor mensen die minder mobiel zijn, zal de Minder Mobielen Centrale ingezet worden. Ook de mogelijkheid om uitzonderlijk te vaccineren aan huis zal nog verder uitgewerkt worden. Voor alle info verwijzen we graag naar laatjevaccineren.be.”