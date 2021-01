30 digitale kanaries controleren luchtkwaliteit in Beringse school

In de Picardschool in Beringen streken vandaag 30 kanaries neer. Geen echte vogels, maar een digitale versie die de luchtkwaliteit in elke klas controleert. Zo kan de school zien of het de klassen juist ventileert en indien nodig bijsturen. Maar de kanaries worden niet enkel gebruikt om de besmetting met covid-19 tegen te gaan. Ze zijn ook een handige tool om kinderen het nut van ventileren duidelijk te maken. Scholengemeenschap Pit, waartoe de Picardschool behoort, kocht de kanaries aan. Ze vliegen de komende weken ook uit naar andere lagere scholen in Beringen en Lummen.