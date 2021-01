Ilse Rust (85) kreeg vorige week donderdag in rusthuis Triamant in Sint-Truiden als eerste Limburgse vrouw het coronavaccin. — © Tom Palmaers

Hasselt

De vaccinatiecampagne in de woonzorgcentra komt vanaf deze week in een stroomversnelling. De komende week krijgen de bewoners van 56 Limburgse rusthuizen een prik met het coronavaccin. Op 4 februari is het laatste rusthuis in Limburg aan de beurt.