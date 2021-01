Het nieuwe gemeentelijke infoblad is er: L-Magazine

Het gemeentebestuur van Lanaken zet deze legislatuur in op de vernieuwing en verdere professionalisering van zijn communicatiekanalen, waarbij in de eerste plaats ingespeeld wordt op de actuele maatschappelijke gebeurtenissen en noden. Het nieuwe gemeentelijke informatieblad L-Magazine is daar een exponent van.

Tot eind vorig jaar was het maandelijkse info-magazine Attent - uitgegeven door het Lanakense reclamebureau Holtackers - hét gedrukte informatiekanaal dat het gemeentebestuur gebruikte om zijn weetjes en nieuwtjes bij de bevolking ter kennis te brengen. “Na bijna 30 jaar was de formule - informatie in combinatie met publiciteit - enigszins achterhaald en wilden we een aangenaam blad met een hedendaagse layout, voor en door de Lanakenaar” verduidelijkt schepen van communicatie Sofie Martens (Open VLD).

Dat blad ‘L-Magazine’ valt dezer dagen gratis in iedere brievenbus in Lanaken. “Het is voor 100 procent een uitgave van de gemeente Lanaken, op papier van bij ons, gedrukt bij ons en gemaakt bij ons” aldus schepen Martens. “Het blad verschijnt 6 keer per jaar en bevat onder meer de laatste gemeentelijke en OCMW-nieuwtjes, interviews met bekende of minder bekende inwoners, tips voor activiteiten en het culturele aanbod voor jong en oud.”