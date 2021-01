Burger King krijgt na twintig jaar nieuw logo

Vrees niet dat u het logo van de hamburgerketen straks niet meer zult herkennen. De blauwe krul om het oude logo van Burger King verdwijnt, het nieuwe wordt nog iets minimalistischer. Maar voorts verandert er weinig aan. In feite grijpt Burger King gewoon terug naar het logo dat de keten voor 1999 dertig jaar lang gebruikte.

Naast een nieuw logo krijgt Burger King ook volledig nieuwe verpakkingen, merchandising, menukaarten en uniformen voor de medewerkers, en werden een nieuwe inrichting van de restaurants én nieuwe marketingtools bedacht. “Onze visuele identiteit is een van de belangrijkste instrumenten om te laten zien wie we zijn en wat we belangrijk vinden”, zegt Kevin Derycke, CEO bij Burger Brands Belgium. “Het is cruciaal om mensen zin te doen krijgen in onze producten en om onze gasten een totaalervaring te bieden.”

Natuurlijke ingrediënten staan centraal in de nieuwe visuele identiteit. Burger King kondigt tegelijk ook aan werk te maken van het vervangen van kunstmatige additieven in zijn producten. Het eerste Belgische restaurant van Burger King krijgt deze zomer al de nieuwe kleuren. In België wordt Burger King beheerd door Burger Brands Belgium, dat ook Quick beheert.