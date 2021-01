Drie interpellaties N-VA-oppositie

De N-VA-oppositie in de gemeenteraad van Herk-de-Stad houdt in de zitting van avond drie interpellaties.

Fractieleider Karolien Grosemans wil het hebben over de deelname van de stad aan de campagne ‘Bijenvriendelijkste gemeente’. Danny Jamers zal reflecterende huisnummers ter sprake brengen en Michel Laenen interpelleert de meerderheid over een voetpad in de Endepoelstraat. De interpellaties worden op het einde van de zitting behandeld. De vergadering verloopt digitaal. Ze vangt aan om 20 uur. Info: stadsbestuur, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad, tel. 013/38.03.10, info@herk-de-stad.be, www.herk-de-stad.be. LW