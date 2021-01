Jasper Stuyven over zijn doel voor 2021: “Na de coronabreak in 2020 was ik niet meer de Jasper van het voorjaar”

Jasper Stuyven begon vorig jaar met een zege in de Omloop Het Nieuwsblad sterk aan het seizoen, maar dan gooide corona roet in het eten. De ambitie voor 2021 is niet veel verschillend van andere jaren. “Het is een cliché en ik weet dat ik niet de enige ben, maar het grote doel blijft toch een klassieker winnen”, aldus de kopman van Trek-Segafredo.

Jasper Stuyven versloeg vorig jaar in een sprint met twee Yves Lampaert in de Omloop Het Nieuwsblad. Daarna reed hij ook nog een goede Kuurne-Brussel-Kuurne (vijfde) en een knappe Parijs-Nice. Vervolgens ging de wereld en ook de koers in lockdown. “Daarna reed ik nog wel een goede Tour met een paar mooie ereplaatsen en geen slecht najaar, maar ik was niet de Jasper van het voorjaar”, vertelde Stuyven maandag in een online persmoment van zijn team. “Dat wijt ik aan de coronabreak. Iedereen heeft daar anders op gereageerd. Het was niet slecht, maar ik had niet de benen van het voorjaar en had ook nog wat pech, dan wordt winnen moeilijk.”

De 28-jarige Stuyven nam de nodige rust in de voorbije winterperiode en veranderde na twaalf jaar van trainer. “Af en toe heb je nood aan nieuwe prikkels.” Nu timmert hij op een trainingskamp met zijn ploegmaten aan de conditie. Daarna volgt net zoals vorig seizoen een hoogtestage in Tenerife en vervolgens hervat hij de competitie met de Ronde van de Algarve, om zich verder klaar te stomen voor het openingsweekend. “Dan volgen Parijs-Nice en de klassiekers. Een verrassend programma is dat niet. Het blijft voor mij een groot doel om een klassieker te winnen. Ik ben altijd al goed geweest in het openingsweekend, maar het is niet iets waar ik speciaal naar piek, behalve vorig jaar toen ik er op gebrand was om me meteen te laten zien na mijn mindere seizoen in 2019. Dat draaide goed uit en ik won.”

“Zoals ik vorig jaar in het openingsweekend reed, zou het altijd moeten zijn. Als ik me wil meten met jongens als Mathieu van der Poel en Wout van Aert, zal ik over mijn beste benen moeten beschikken. Zij zijn ontzettend sterk. Ik geef me wel niet vooraf gewonnen. In de koers wint niet altijd de sterkste, tactiek en de koersomstandigheden spelen ook een rol. Ik ga er dus niet zomaar vanuit dat ik alleen kan winnen als zij een slechte dag hebben of pech. Niemand is onklopbaar. Een paar jaar geleden werd ook gezegd dat Peter Sagan vijf keer de Ronde van Vlaanderen ging winnen en zeven keer Parijs-Roubaix, maar dat is dus niet gebeurd.”