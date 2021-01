Limburgs Landschap: Het roodborstje

Vermoedelijk heb je tussen de kerst- en nieuwjaarskaarten die je ontving, eentje ontdekt met dit mooie vogeltje op. Het symbool voor winterse feestdagen en vrede op aarde. Hoe verkeerd kan je iemand inschatten? Onze roodborst is een stevige vechtersbaas en van vrede op aarde heeft hij nog nooit gehoord. In de winter verdedigt hij met hand en tand – vleugel en snavel in zijn geval – zijn territorium tegen elke andere soortgenoot. Op de voedertafel pakt hij iedereen aan die ook er maar aan denkt om iets van de zaadjes te pikken die hij als de zijne beschouwt. Dit doen zowel meneer als mevrouw roodborst. Niet gezellig samen, maar elk apart een gebiedje. ‘Elke roodborst voor zich’ is hun leuze op dit moment. Daarom dat roodborstjes - ook in de winter - volop zingen. Hier fluit mevrouw roodborst ook een mooie melodie om haar plekje te verdedigen. Eén van de weinige soorten waar de vrouwtjes ook zingen.Het roodborstje dat je op je voedertafel ziet, is trouwens zo goed als zeker een ander exemplaar dan degene die in de zomer in jouw tuin een nest bouwde. ‘Onze’ roodborstjes vertrekken in het najaar naar warmere oorden. Ze overwinteren in Frankrijk, Spanje of zelfs in het noordelijkste deel van Afrika. In de winter krijgen wij ‘noordse’ vechtersbaasjes op bezoek. Zij komen hier overwinteren om tegen het voorjaar terug te keren naar hun broedgebieden. Want dan keert ‘jouw’ roodborstje terug om samen met een vrouwtje een nestje jongen groot te brengen. Tijdens dat gebeuren kunnen ze elkaar weer even verdragen. Met zijn tweetjes dan toch, want drie is – zoals je misschien al zelf eens gezien hebt – van het goede te veel. Nadat de jongen zijn uitgevlogen en op eigen pootjes staan, begint het verhaal weer vanaf opnieuw. Elk zijn eigen plekje. Roodborstjes zijn - volgens mij - de uitvinders van de knipperlichtrelatie. Eentje met een vast jaarschema.