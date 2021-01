COLUMN KELLY LOOS: Een nieuwe start

2020 was het jaar van het coronavirus. Maar toch ook het jaar van de bosbranden in Australië, het jaar waarin Trump niet herverkozen werd, het jaar waarin Delphine Boël officieel een koningsdochter werd, het jaar waarin basketlegende Kobe Bryant en voetballegende Maradona stierven en het jaar van nog zoveel meer. Ondanks alle andere gebeurtenissen zal 2020 wellicht toch de geschiedenisboeken ingaan als het jaar van corona, van Covid-19. Hoewel de feestdagen in mineur gevierd werden in 2020, heb ik de indruk dat er nog nooit zoveel mensen verlangden naar een nieuw jaar. Op 1 januari is het slechts een dag later dan op 31 december, maar net nu hield die naam ‘nieuwjaar’ een levensgrote belofte in, letterlijk. Want als 2020 het jaar van het virus was, dan hoopt iedereen dat 2021 het jaar van de vaccinatie wordt, het jaar van de verlossing, het jaar van de verrijzenis. De verrijzenis van de horeca, van de culturele evenementen, van de festivals, van alles wat nu niet mag. Nog nooit eerder in mijn leven had ik meer het gevoel dat dat nieuwe jaar een gigantische verwachting met zich meedraagt. 2021 wordt het jaar van de nieuwe start, van een vaccin dat het nieuwe normaal terug abnormaal zal maken. De eerste bewoners en medewerkers van woonzorgcentra hebben hun prikje al ontvangen. De woonzorgcentra van onze gemeente zijn in de loop van deze maand eveneens aan de beurt. Voor hen en hun familie is er eindelijk weer hoop op een normale bezoekregeling. Ook ik hoop dat 2021 verandering zal brengen: een etentje met de familie, op restaurant gaan, een cappuccino gaan drinken, het vormsel van mijn petekind vieren, een barbecue met vrienden … Zonder mondmasker, zonder anderhalve meter afstand, zonder handgel. Maar stilletjes hoop ik dat er ook wat dingetjes van dat nieuwe normaal bewaard zullen blijven. Bv. genieten van al het moois in onze eigen achtertuin (en iets daarbuiten). Vandaag zag ik op sociale media foto’s verschijnen van de Lillose bossen en van een Kelchterhoefs winterlandschap. Wat is het ook bij ons mooi!