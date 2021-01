De St@rtbaan geeft buiten les

Waar kun je het best de coronamaatregels handhaven? Inderdaad in openlucht en liefst met een zeil boven je hoofd.

Het St@rtbaanteam en de ouderraad sloegen de handen in mekaar en verzamelden leuke ideeën om een buitenklas op te richten. Enkele ouders werkten zich enkele zaterdagen in het zweet om een oppervlakte van 150m² te egaliseren. De werkmannen bedekten de grond met kunstgras en daarna werd de esthetische saharatent voorzien. Waar een kerstvakantie al goed voor is! Juf Eline en haar stoere eskimo's (leerlingen ) beten de spits af en namen de buitenklas al dadelijk in gebruik. Dankzij enkele gulle sponsors, de ouderraad en alle ouders was het mogelijk om dit project te realiseren.