Paul geeft voor de 100ste keer bloed

Vier keer per jaar mag je bloedgeven. In Ham kan dat telkens op drie verschillende locaties: het Kristoffelheem, Sint-Jan en De Zille. Dinsdag 5 januari kon je in Kwaadmechelen weer bloed doneren. Paul Vankrunkelsven nam daar voor de 100ste keer plaats in de zeteltjes bij het Rode Kruis. De lokale vrijwilligers mochten hem een fles overhandigen. Wil jij ook jouw goed hart laten zien? Op 11 januari kan je nog bloedgeven in Sint Jan in Genebos. De volgende donaties in Ham zijn in maart. Let op, door de Covid-richtlijnen is een afspraak maken verplicht.