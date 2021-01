Hasseltse straatnamen: Jan van Helmontlaan

De Vlaamse arts, filosoof, mysticus en chemicus Jan Baptista van Helmont werd in 1579 geboren te Brussel in een rijke adellijke familie. Op zijn zeventiende behaalde hij al een diploma wijsbegeerte, op zijn twintigste was hij doctor in de medicijnen. Vervolgens reisde hij vijf jaren door Europa om zich verder te bekwamen als arts. Hij beweerde dat de genezende werking van relikwieën aan magnetisme te danken was en geloofde in het bestaan van de 'Steen der wijzen' als remedie tegen ziekten. De kennis van de natuurlijke wereld kon volgens hem echter alleen verkregen worden door veel experimenteren. Hij vond het woord 'gas' uit en identificeerde een aantal gassen waaronder koolstofdioxide. Door zijn grondige experimenten in de fysiologie kon hij aantonen dat zuur het verteringselement in de maag was en hij bestudeerde uitgebreid de vorming en de aard van nierstenen. Vlak voor zijn overlijden in 1644 schreef hij nog een belangrijk traktaat over hoe ziekten en wonden best behandeld werden. Dit laatste lag mee aan de basis van de moderne geneeskunde. Zijn standbeeld staat op de Nieuwe Graanmarkt in Brussel.Díéëje mins goaf nogal gaas…