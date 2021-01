Maandagmorgen rond 7.45 uur is een bestuurder gewond geraakt bij een botsing tussen twee auto’s op de Rijksweg in Maasmechelen. De voertuigen moesten worden getakeld.

Een fietser is maandag rond 9.45 uur gewond geraakt bij een aanrijding in de Industrielaan in Maasmechelen. De fietser werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. maw