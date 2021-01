ZinInZang zet het nieuwe jaar al zingend in

Januari is de maand van de wensen. Daarom zet ZinInZang via een gratis meezingvideo het jaar al zingend en wensend in. "Bij elk meezinglied drukken we dan ook een wens uit voor het nieuwe jaar", klinkt het. "Ook onze nieuwjaarsbrief ontbreekt niet. Die werd geschreven en ingesproken door Stijn Moekaars (foto). Verder brengen we ook herinneringen aan de jaren 50 weer tot leven met de vertelling 'Nieuwjaarke Zoete' van Liliane Wilms en de nieuwjaarsbrief van Luk Voncken van 1 januari 1954. Aan deze video hebben ook Wim Voncken, Jos Roofthooft, Reinhilde Bovend'aerde, Marjolein Appermont, Renaat Appermont en Tonny Appermont en de harmonie Ons Verlangen uit Beverst meegewerkt. De productie gebeurde door Gerard Peeters voor Concordia Producties. Ons videoplatform heeft nu al meer dan 13.000 views en een veelvoud aan impressions. Omdat in de woonzorgcentra ook in groep gekeken wordt, is het aantal kijkers/meezingers nog veel hoger. We hopen dat iedereen er ten volle van kan genieten."Deze video kan je bekijken door te surfen naar https://vimeo.com/485589112 Alle video’s van de afgelopen maanden kan u nog bekijken door naar vimeo.com te surfen en in het zoekveld 'Zininzang Bilzen' in te typen, en dan voor 'people' te kiezen. Ook via www.zininzang.be zijn alle video's opnieuw te bekijken.