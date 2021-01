Dries Mertens staat bij Napoli weer op trainingsveld

Mertens liep midden december een stevige enkelblessure op in het competitieduel tegen Inter Milaan (1-0 verlies). De 33-jarige Leuvenaar misstapte zich bij het geven van een voorzet aan de achterlijn, ging meteen tegen de grond en tastte naar de linkerenkel. In tranen en ondersteund door verzorgers van Napoli trok hij uiteindelijk naar de kleedkamer. Napoli bevestigde nadien dat Mertens minstens drie weken out was.

Napoli staat in de Serie A op de zesde plaats, op negen punten van leider AC Milan.