Burgerbewging De ring wandelt naar een betere toekomst

Tijdens de eerste lockdown ontstond er het idee om een nieuwe burgerbeweging in het leven te roepen in Hasselt. “De economie en het leven zoals we dat kennen kwam even tot stilstand. Een ideaal moment om eens te reflecteren en te kijken waar we naartoe willen met onze samenleving. Welke toekomst we voor ogen hebben voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen”, klinkt het bij de initiatiefnemers. “Zo ontstond ‘de Ring’, een burgerbeweging die zich inzet voor een sociaal rechtvaardige, duurzame en klimaatvriendelijke samenleving.”

“We hadden het gevoel dat we iets moesten doen. Onze stem laten horen was het minste”, vertelt Jochen Vanbrabant, een van de oprichters van de Ring. “Zo ontstond het idee om wekelijks te wandelen. Gewoon een bord maken met een positieve boodschap voor de toekomst en daarmee één keer de ring van Hasselt rond wandelen. Meestal wandelen we met zo’n 20 tot 30-tal personen, maar dat wisselt wel eens.”

Activiteiten

De activiteiten van De Ring waren tot nu toe heel succesvol. “Op de eerste editie van ‘De Ring Rond’ waren we met meer dan 100 personen, coronaproof op 1,5 meter afstand”, gaat Jochen verder. “Tegen onze verwachtingen in kwamen er een honderdtal mensen opdagen. Een mooi signaal dat vraagt om verandering.” Ook groeide De Ring uit tot een positieve actie die creativiteit prikkelt en mensen (coronaproof) samenbrengt. “Het doet goed om wekelijks je stem te laten horen, met een glimlach”, zegt medeoprichter Sylvie Nelissen.

Op tweede kerstdag ging de laatste editie van de wandeling in 2020 door. Maar daar stopt het niet, de burgerbeweging heeft ook grote plannen voor het nieuwe jaar. Van zodra de corona­maatregelen het weer toelaten, worden de wekelijkse wandelingen hervat. Op zaterdag 20 maart 2021 organiseren ze weer ‘De Ring Rond’. “We gaan kijken welke nieuwe ideeën we verder kunnen vormgeven en wat we aan het bestaande concept kunnen verbeteren en verrijken. Wie daarover wil meedenken of wil meewerken, kan zich aansluiten bij de kerngroep van De Ring”, aldus Sylvie.

IJsbeer en elpees

De leden van de Ring brachten eerder hun stem al uit voor het klimaat, voor de cultuursector, voor een beter armoedebeleid en meer. “Enkele wandelaars toonden ook hun solidariteit voor Chili, waar sinds oktober 2019 een sociale opstand uitbrak. Die internationale verbinding zichtbaar maken en solidariteit tonen, kan dus ook.”

Tijdens de wandelingen nemen deelnemers verschillende objecten mee. “Regelmatig wandelt er een ijsbeer mee die het te warm krijgt. Een andere wandelaar verschijnt telkens met een bewust gekozen elpee uit zijn platencollectie om zijn boodschap te tonen. Ook is er een gedachtenwolk met telkens een nieuwe slogan en natuurlijk ons mooi logo dat een deelneemster tot stand bracht.”

Heb je interesse in de Ring of wil je een keer deelnemen aan een van de wandelingen? Volg ‘De Ring Hasselt’ dan op Facebook. Heb je interesse om mee te organiseren, spreek de organisatoren dan even aan tijdens de wandeling.