Axel Witsel is maandag al geopereerd aan de achillespees van zijn linkerbeen, die hij afgelopen weekend scheurde in de wedstrijd tegen Leipzig. De middenvelder van de Rode Duivels en Dortmund ging in Antwerpen onder het mes bij Geert Declercq, dokter bij de Rode Duivels. De revalidatie zal hij voltooien bij Lieven Maesschalck, die ook al deel uitmaakt van de medische staf van de natio­nale ploeg.