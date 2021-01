De Lettertuin deelt wensenpotten uit aan alle collega’s

"Elk jaar kijken we uit naar onze nieuwjaarsreceptie", klinkt het in De Lettertuin. "Samen zijn, verbondenheid voelen, een hapje en een drankje... Het heeft iets, maar dit jaar was er niets. Al was dat buiten de werkgroep gerekend. Zij sloegen de handen in elkaar, zochten een budget en maakten een heerlijke ‘wensenpot ‘voor ieder teamlid. Ook de collega’s die wegens ziekte thuis zijn, kregen er eentje thuisgebracht. Iedereen was blij met deze mooie wensen en de collega’s stuurden spontaan een leuke foto met hun ‘wensenpot’. Zo was er toch nog een beetje verbondenheid en warmte in deze bijzondere tijden."