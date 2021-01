Kikkerklas Helibel Lille wenst iedereen een coronavrij nieuw jaar

"Op stap gaan naar het kanaal, een bezoekje brengen aan de bakker, de postbode uitnodigen in de klas, zijn activiteiten die wij heel graag doen", klinkt het in het klasje. "Jammer genoeg kan dit door het coronavirus niet meer. We dromen van knuffelen en spelen met oma en opa of van carnaval vieren, dansen en zot doen met z'n allen in de parochiezaal. Maar gelukkig mogen we wel naar school gaan. Er is ook niemand ziek dus spelen we à volonté. Ons verkleden, samen wensen bedenken voor elkaar en die in de krant posten, hoort daar natuurlijk bij. Dus bij deze wensen de kapoenen uit de Kikkerklas jullie allemaal een gelukkig en coronavrij nieuw jaar!"