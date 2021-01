Bijna vier op de tien Vlamingen vindt dat de verkeersagressie is toegenomen tijdens de coronacrisis. Dat blijkt uit een enquête van verkeersinstituut Vias. Volgens het instituut zijn veel meer automobilisten sneller beginnen rijden omdat er minder verkeer op de baan was. Dat zien ze ook bij politiezone LRH waar ze dit jaar meer snelheidsovertredingen hebben vastgesteld. Ook voor veel Limburgers is het verkeer een bron van ergernis.