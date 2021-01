Jorre Verstraeten strandt in derde ronde, Charline Van Snick naar herkansingen op World Masters judo

Jorre Verstraeten (IJF-16) werd maandag op de IJF World Masters in de Qatarese hoofdstad Doha in de derde ronde van de klasse tot 60 kilogram uitgeschakeld door de Oezbeek Sharafuddin Lutfillaev (IJF-4).

De 23-jarige Verstraeten was in de eerste ronde vrij en nam in zijn eerste kamp de maat van de Australiër Joshua Katz (IJF-50). Vijf seconden voor tijd nam hij zijn tegenstrever in een houdgreep en dat leverde de winnende ippon op. In het tweede gevecht domineerde Lutfillaev lichtjes en toen de Oezbeek anderhalve minuut voor tijd een waza-ari kon scoren, was het duel beslecht.

Charline Van Snick (IJF-9) won in de klasse tot 52 kilogram haar eerste twee kampen, met ippon tegen de Mongolische Sosorbaram Lkhagvasuren (IJF-16) en met waza-ari tegen de Zwitserse Fabienne Kocher (IJF-20), maar moest dan in haar kwartfinale met een golden score nipt het onderspit delven voor de Japanse Ai Shishime (IJF-3). Na 1:10 extra tijd scoorde de nummer drie van de wereld een waza-ari. In de herkansingen geeft de 30-jarige Van Snick de Israëlische Gili Cohen (IJF-19) partij.