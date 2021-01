Een juiste studiekeuze maken is niet eenvoudig en de coronamaatregelen maken het er niet eenvoudiger op. Wie vandaag in het zesde middelbaar zit, krijgt heel wat informatie in de bus en wordt ook door leraren op school begeleid. Maar de sfeer opsnuiven in een hogeschool of universiteit, dat kan helaas niet. Ook ouders zitten met vragen. Daarom organiseerde hogeschool PXL woensdag 6 januari een webinar met heel wat antwoorden.