“Dromen komen echt uit”: vriendin deelt schattige foto van kleine Evenepoel in regenboogtrui van Boonen

Remco Evenepoel bereidt zich voor op een nieuw wielerseizoen in dienst van het team van Patrick Lefevere. Het is een kinderdroom die uitkomt, zo blijkt nog maar eens uit een oude kinderfoto van Evenepoel die zijn vriendin Oumaïma ‘Oumi’ Rayane deelde op Instagram. Daarin staat de kleine Evenepoel langs de kant van de weg te supporteren in een wereldkampioenentrui van Quick-Step zoals die destijds werd gedragen door Tom Boonen. Als Evenepoel die trui dit jaar zelf wil veroveren zal hij wereldkampioen moeten worden in Leuven.