AC Milan vangt bot voor Beerschot-speler Coulibaly, Eleke richting exit?

De 20-jarige Malinees wordt door Sheffield voor drie seizoenen uitgeleend aan Beerschot, waar hij zondag zijn vijfde doelpunt van het seizoen maakte. Zijn transferwaarde is sinds zijn debuut bij Beerschot verdubbeld van 1,5 miljoen euro tot 3 miljoen euro. De talentvolle middenvelder blijft dan ook indruk maken. Verschillende Europese topclubs trokken al aan zijn mouw, maar Milan bracht voorlopig als enige een officieel bod uit. Sheffield heeft dat bod naast zich neergelegd en blijft ervan overtuigd dat Coulibaly zich nergens beter kan ontwikkelen dan bij Beerschot.

Eleke niet in wedstrijdkern

Intussen gaat het van kwaad naar erger voor Blessing Eleke. De Nigeriaanse spits zat zondag niet in de wedstrijdselectie voor de wedstrijd tegen AA Gent. Hij is niet geblesseerd of ziek en dus kregen beloften David Mukuna en Senne Ceulemans gewoon de voorkeur op Eleke in de 18-koppige selectie van Hernan Losada. Geruchten dat hij een exit wil forceren, worden door de club ontkend. Eleke kwam tot dusver acht keer in actie voor Beerschot, één keer als basispeler en 7 keer als invaller. Scoren kon hij nog niet. Vorige zomer kostte hij de club nog 1,5 miljoen euro. (kofr)