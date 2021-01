Lag Harry Styles aan de basis van de breuk tussen Olivia Wilde en Jason Sudeikis?

Het gerucht doet de ronde dat de Amerikaanse actrice Olivia Wilde haar verloving afbrak met Jason Sudeikis om iets te kunnen beginnen met Harry Styles. Volgens bronnen in entertainmentblad US Weekly was de zanger de andere in het spel en ‘een reden’ om haar relatie te beëindigen.

“Olivia heeft de verloving begin november afgeblazen, maar pas nadat ze al een connectie had met Harry”, beweert de insider. “Of Harry het nu weet of niet: hij was een reden voor de breuk. Jason is er kapot van. Hij is dol op Olivia en familie is zijn grootste prioriteit.” Andere bronnen spreken dit echter tegen en houden voet bij stuk dat de trouwplannen tussen Wilde en Sudeikis begin vorig jaar al in rook opgingen.

De ingewijden wijzen nog andere oorzaken aan voor de split. Zo zouden de twee heel verschillende levensstijlen gehad hebben. “Er waren ruzies. Die gingen onder meer over carrièrewendingen en hun woonplaats”, zei een bron eerder in hetzelfde blad. “Ze botsten vaak met elkaar.”

Wilde en Sudeikis waren negen jaar een koppel. Sudeikis deed een huwelijksaanzoek in januari 2013, maar tot een huwelijk kwam het nooit. Het paar kreeg twee kinderen: zoontje Otis (6) en dochter Daisy (4). De relatie tussen Wilde en Styles kwam eerder deze maand aan het licht, toen ze als stel het huwelijk van zijn manager Jeffrey Azoff in Montecito, Californië, bijwoonden. Styles is naar verluidt woedend dat er foto’s en info over hun romance, die hij privé wilde houden, is gelekt.