Kinrooi/Hasselt/Sittard

In Kinrooi is maandagmorgen een 19-jarige man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een liquidatiepoging in Sittard, eind september. De politie doorzocht ook de cel van een gedetineerde In de gevangenis van Hasselt. De voorbije dagen zijn in dit onderzoek een Deen (28), een Maastrichtenaar (35) en een man uit Sittard (36) gearresteerd.