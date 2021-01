Dochter van Heidi Klum deelt foto’s van haar gevecht tegen acne: “Ook dit gaat voorbij”

De zestienjarige Leni Klum treedt pas sinds kort in de schijnwerpers. Van haar mama Heidi moest ze wachten tot haar zestiende om met Instagram en een modellencarrière van start te gaan. Om die mijlpaal te vieren, stonden moeder en dochter in december voor het eerst samen in de Duitse Vogue. “Zestien is een goede leeftijd”, zei Heidi toen. “Als je de toelating krijgt om met de auto te rijden, dan mag je ook een Instagram hebben en je gezicht tonen. En om dan je carrière van start te laten gaan met een fotoshoot voor Vogue, is een enorm privilege.”

Leni mag dan wel al geposeerd hebben voor een van de meest prestigieuze magazines wereldwijd, dat wil niet zeggen dat ze ‘perfect’ is. Net zoals heel wat andere tieners krijgt ook zij af te rekenen met puistjes. Vrijdag deelde ze op Instagram een foto van hoe haar huid er op een slechte dag uitziet. Een foto zonder filter, zonder make-up, gewoon de rauwe werkelijkheid. “En dan”, staat er ook in de hashtags te lezen. Ze wil daarmee andere jongeren steunen die met hetzelfde probleem af te rekenen krijgen, liet ze via haar Stories nog weten. “Ook dit gaat voorbij”, zegt ze.

