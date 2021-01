KOERSNIEUWS. Nibali rijdt Giro en Tour, ook Stuyven, Kelderman en Buchmann hebben hun keuze gemaakt

Vincenzo Nibali en Bauke Mollema zullen in 2021 zowel de Giro (8-30 mei) als de Tour (26 juni-18 juli) rijden. Dat maakte zijn team Trek-Segafredo maandag bekend. Ook Jasper Stuyven zal starten in de Tour. Wilco Kelderman zal dan weer de kopman worden van zijn nieuwe ploeg BORA-hansgrohe. Emanuel Buchmann moet de Giro rijden.

Laatste update: 11u27

Vincenzo Nibali gaat dit jaar opnieuw de Giro en de Tour rijden. De 36-jarige Italiaan heeft beide grote rondes al op zijn palmares. De Giro won hij in 2013 en 2016, de Tour in 2014. Met ook nog de Vuelta 2010 erbij, is Nibali één van zeven renners die de drie grote rondes wist te winnen. Op 23 deelnames stond “de Haai van Messina” elf keer op het podium na een grote ronde. Vorig jaar hield hij het in een door corona verstoord seizoen bij een zevende plaats in de Ronde van Italië.

De Nederlander Bauke Mollema zal net als Nibali de Giro en de Tour rijden. Zij kunnen in de Giro rekenen op de steun van de Italiaan Giulio Ciccone, in 2019 winnaar van het bergklassement. Voor de Vuelta (14 augustus-5 september) is Giccone de kopman van Trek-Segafredo.

Ook Jasper Stuyven en de Deen Mads Pedersen, de kopmannen voor het klassieke werk, zijn nu al zeker van hun plaats in de selectie voor de Ronde van Frankrijk. Zij moeten er Trek-Segafredo op het vlakke aan ritzeges helpen.

Kelderman de Tour, Buchmann de Giro

BORA-hansgrohe trok deze winter Wilco Kelderman aan. De Nederlandse nummer drie van de afgelopen Ronde van Italië zal komende zomer meteen de klassementsman zijn van de Duitse wielerformatie in de Ronde van Frankrijk. Dat heeft zijn consequenties voor Emanuel Buchmann. De 28-jarige Duitser die in 2019 nog vierde werd in de Tour zal dit jaar voor het eerst deelnemen aan de Giro. “Het parcours van de Ronde van Italië is lastiger dan dat van de Tour de France, dat veel vlakke etappes en tijdritkilometers telt”, verklaart Buchmann. “In het parcours van de Tour zitten te weinig hellingen, het is niks voor mij. “Bij de Giro heb ik een betere kans om op het podium te eindigen of zelfs helemaal vooraan, ”zei de 28-jarige Buchmann.