Vincenzo Nibali zal in 2021 zowel de Giro (8-30 mei) als de Tour (26 juni-18 juli) rijden. Dat maakte zijn team Trek-Segafredo maandag bekend. De 36-jarige Italiaan heeft beide grote rondes al op zijn palmares. De Giro won hij in 2013 en 2016, de Tour in 2014.