Beringen

Op de Beverlosesteenweg in Beringen is zondagavond brand uitgebroken in de garage van een huis. Door de warmte van een kachelbuis was isolatie beginnen smeulen. De bewoners merkten de rook rond 22.30 uur in de garage op. De brandweer demonteerde de kachel en bluste het isolatiemateriaal. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. maw