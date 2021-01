David Goffin stoomt makkelijk door naar halve finales op ATP Antalya

David Goffin (ATP 16) heeft zich maandag vlot geplaatst voor de halve finales van het ATP-toernooi in de Turkse badplaats Antalya (hard/361.800 euro). In de kwartfinales haalde de dertigjarige Luikenaar, het tweede reekshoofd, het in twee sets van de Italiaan Stefano Travaglia (ATP 75): 6-3 en 6-2 na iets meer dan een uur.