Bizar: catastrofale Ronde van Polen wint award voor “Pools sportevenement van het Jaar

De organisatie van de Ronde van Polen kreeg na de zware crash van wielrenner Fabio Jakobsen veel kritiek van het wielerpeloton en de internationale pers, maar toch is de etappekoers op het Poolse sportgala uitgeroepen tot evenement van het jaar. Begin augustus ging het helemaal mis tijdens de eerste etappe van de Ronde van Polen. Jakobsen vloog na een por van Dylan Groenewegen door de omheining heen en liep zware verwondingen op. De 24-jarige wielrenner werd enkele dagen in coma gehouden in het ziekenhuis. Vanuit het peloton kwam ook veel kritiek op de organisatie. Zo zou de omheining niet in orde zijn geweest en is er al jaren kritiek op de aflopende weg richting de finish in Katowice, waar de renners snelheden van meer dan 80 kilometer per uur halen.