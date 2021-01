OPROEP. Spanje kreunt onder zwaarste sneeuwval in decennia

Grote delen van Spanje worden geteisterd door sneeuwval. Storm Filomena zorgt onder meer in en rond Madrid voor heel wat chaos. Het zou gaan om de hevigste sneeuwval in veertig jaar, en ook morgen wordt er nog een extra pak verwacht. In Corsica waarschuwen de veiligheidsdiensten ondertussen voor lawines.

HBvL is op zoek naar Limburgers die in Spanje ook te lijden hebben onder de zwaarste sneeuwval in decennia. Vertoef of woon jij momenteel in één van de zwaar getroffen gebieden, laat het ons dan weten via dit formulier.

LEES OOK. Leger moet ingesneeuwde Spanjaarden bevrijden, lawines op komst in Corsica

LEES OOK. Konvooien met vaccin en voedselvoorraden naar zwaar getroffen gebieden in Spanje