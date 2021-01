‘#LikeMe’ verrassen hun grootste fans in nieuw programma op Ketnet ‘Surprise #LikeMe’

Normaal zitten kinderen rond deze periode elke zondagochtend aan het scherm gekluisterd. Want in januari komt een nieuw seizoen van het populaire #LikeMe op antenne. In elke aflevering worden twee Nederlandstalige liedjes in een hip jasje gestoken. Door het coronavirus werden de opnames van het derde seizoen uitgesteld naar deze zomer, waardoor we dat seizoen pas in het voorjaar van 2022 op de buis zullen krijgen. Geen #LikeMe dus dit jaar. Althans, dat dachten we. Zondag waren ze verrassend genoeg met een nieuw programma op Ketnet te zien: Surprise #LikeMe. Dat hebben ze in het grootste geheim opgenomen.

“2020 was voor niemand echt een fantastisch jaar. Onze optredens werden gecanceld, concerten verplaats, opnames uitgesteld…Maar wat we nog erger vinden, is dat we onze fans extra geduld hebben moeten vragen voor de release van ons langverwachte derde seizoen”, klinkt het bij de cast. “Dit programma is met extra veel liefde gemaakt en bedoeld om alle Vlaamse huiskamers te verwarmen in deze bijzondere tijden.”

Keeper

In tien afleveringen gaan de acteurs als hun personage enkele van hun grootste fans verrassen. Van een modebewuste make-over en samen zingen met Camille (Camille Dhont), en Caro (Pommelien Thijs) die een oma in de bloemetjes helpt zetten, tot een dagje karten met Vince (Maksim Stojanac) en Scott (Danny Dorland). Afgelopen zondag was de eerste aflevering te zien, waarin Vince met de twaalfjarige Iban naar Club Brugge ging. De jongen is zelf keeper, maar makkelijk is dat niet. Als peuter verbrandde hij zijn handen aan een kachel. In een volgende aflevering gaat de cast de jonge Jaida (5) verrassen tijdens een controle in het ziekenhuis. Ze moet wegens een bloedziekte vaak naar het ziekenhuis en heeft daardoor nog nooit een liveoptreden kunnen bijwonen. Daar brengt de crew van #LikeMe dus verandering in.