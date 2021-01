‘Sex and the City’ krijgt vervolg, met drie van de vier oorspronkelijke actrices

De geruchten zijn bevestigd: de populaire tv-serie ‘Sex and the City’ krijgt binnenkort een vervolg. Dat heeft het netwerk HBO aangekondigd. Dezelfde, ouder geworden personages staan centraal, maar één van de oorspronkelijke actrices zal ontbreken.

And Just Like That..., wordt de titel van de nieuwe reeks, die de personages zal volgen in New York. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon en Kristin Davis zullen daarin dezelfde rollen spelen als waarin ze bekend werden: Carrie, Miranda en Charlotte, die nu vijftigers zijn. Zij deelden zondagavond allen de (weinigzeggende) trailer voor de serie.

Waarom Kim Cattrall niet terugkeert als Samantha, legde HBO niet uit. Cattrall ligt al jaren in de clinch met Parker.

De nieuwe reeks zal tien afleveringen van een halfuur tellen, en uitgezonden worden op streamingdienst HBO Max. De opnames zouden aan het einde van de lente beginnen.

Sex and the city, gebaseerd op het boek van Candace Bushnell , was van 1998 tot en met 2004 te zien en een wereldwijd succes. Er werden in 2008 en 2010 al twee films als vervolg gemaakt, maar die werden een stuk minder goed ontvangen dan de serie.