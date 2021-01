Hoe mooi kan het leven zijn als je Wout van Aert heet? Maandag schonk echtgenote Sarah het leven aan een eerste zoon, Georges. Zes dagen met weinig slaap later zorgde papa Wout voor de apotheose met een vierde nationale titel. Duimpje in de mond voor de kleine Georges, het hoorde erbij. Het was niet de makkelijkste titel, reageerde Van Aert, wel eentje met grote emotionele waarde.