Brighton & Hove Albion heeft met veel moeite de vierde ronde van de FA Cup gehaald. De club uit de Premier League wist in de reguliere speeltijd en in de noodzakelijke verlengingen vierdeklasser Newport County niet van zich af te schudden (1-1). In de strafschoppenreeks ontsnapte Brighton, met Leandro Trossard als invaller, aan een pijnlijke afgang: 3-4.