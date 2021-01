YouTubers Celine en Michiel onder vuur na aankoop puppy uit broodfok

YouTubers Celine Dept en Michiel Callebaut krijgen een stortvloed aan kritiek over zich heen. In een video laat Michiel zien hoe hij zijn vriendin verrast met een schattige puppy. Alleen hebben ze die gekocht bij een broodfokker. “Jullie houden zo dierenmishandeling in stand”, klinkt het. Het duo heeft intussen al gereageerd. “We hebben ons geïnformeerd, maar onvoldoende. Het was niet onze intentie om deze praktijken te steunen.”

Celine verrassen met een puppy, heet de vlog van YouTubers Celine Dept en Michiel Callebaut die zaterdag online is gekomen. Celine droomde al lang van een puppy en had haar oog laten vallen op een chowchow-teefje. Alleen bleek die voor hun beslissing verdwenen. In de winkel zelf bleek dat Michiel de chowchow had gereserveerd om zijn vriendin te verrassen. Het filmpje in kwestie is intussen al meer dan 300.000 keer bekeken.

Het is een schattig, pluizig beest dat ze Trixie hebben genoemd. Hun jonge publiek kan hun liefde voor de schattigheid niet wegsteken. Toch regent het negatieve reacties: “Jullie houden dierenmishandeling in stand!”, klinkt het. Die zijn er gekomen nadat dierenrechtenorganisatie Gaia erachter is gekomen dat het duo de pup aanschafte bij een broodfokker.

Dat zijn fokkers waarbij honden in erbarmelijke omstandigheden worden gekweekt. Teefjes zijn aan de lopende band zwanger en de pups worden vaak snel ziek. Met hoge medische kosten voor de nieuwe eigenaar en zelfs de dood van het dier tot gevolg. De dierenrechtenorganisatie kaartte het probleem aan op hun sociale media.

Ook presentatrice An Lemmens – fervent strijder tegen broodfok – riep het duo al tot de orde op haar sociale media. “Anno 2021 kan je niet meer beweren dat je nooit van broodfok gehoord hebt”, schrijft ze. “Ik zou denken dat ze weten hoe Google werkt, dat je een dier niet cadeau geeft en dat je het niet bij een broodfokker haalt.”

“Onwetendheid”

De reacties zijn intussen ook bij Celine en Michiel zelf beland. Ze hebben erop gereageerd op hun Instagram. “Wij hebben een aantal bezorgde reacties gekregen van jullie over de plaats waar wij Trixie gehaalde hebben”, aldus Celine. “Wij hebben door onwetendheid Trixie daar aangekocht en kregen pas later te horen welke praktijken in zo’n bedrijven plaatsvinden. Het was uiteraard niet onze intentie om deze praktijken te steunen. Trixie is ondertussen bij de dierenarts geweest en gelukkig is alles in orde.”

Zondag verscheen er ook een nieuwe vlog op hun YouTube-kanaal waarin ze het probleem adresseren. “We hebben een fout gemaakt”, zegt Michiel in de nieuwe video. “We hebben ons geïnformeerd, maar niet genoeg. Vorige week is hetzelfde gebeurd bij een YouTuber. Dat was toen ook niet opzettelijk. Om een steentje bij te dragen tegen dat probleem hebben we een lijst opgezocht van een dierenrechtenorganisatie die het verschil tussen een goede en slechte kijker toont. Zo maken jullie misschien niet dezelfde fout als wij.”

Die lijst is terug te vinden op gaia.be. Een van de signalen dat je met een broodfokker te maken hebt, is wanneer er meer dan twee rassen aangeboden worden en wanneer er geen wachtlijst is, omdat de fokker non-stop pups in de aanbieding heeft.

“Wees eerlijk”

Niet iedereen is ervan overtuigd dat het koppel niet wist dat ze bij een broodfokker terecht zijn gekomen. YouTubester Jamilla Baidou kocht recentelijk zelf onwetend een hond aan bij een broodfokker en werd daarvoor scherp veroordeeld. “Ze filmen niet het hele gebeuren”, zegt ze in een video, waarin ze het koppel oproept om eerlijk te zijn tegen hun jonge doelpubliek. “Enkel als de hond naar hen wordt gebracht filmen ze. Niet de kooien, niet waar er meer honden zijn. Hebben ze dat gedaan om shit te vermijden? Waarschijnlijk. Ik heb het gevoel dat ze er wel van op de hoogte waren.”

Ook Acid, die eerder al in de clinch ging met het duo, reageerde laconiek op Twitter met een screenshot. Daarin staat een kort bericht dat hij stuurde via Instagram naar Céline, waarin hij haar felicteerde met “Nice hond”.