Quinten Hermans kende zoals gewoonlijk een kanonstart. Maar een schuiver in de tweede ronde zou hem parten spelen. — © BELGA

BK in Meulebeke

Quinten Hermans eindigde zevende in Meulebeke. Daarmee behaalde de troefkaart van Tormans zijn beste resultaat in een prof-BK tot nog toe, maar tevreden kon de Looienaar niet zijn. “Ik kwam voor de top vijf, maar een vroege schuiver maakte me onzeker op de gladde ondergrond.”