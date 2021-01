Anderlecht geeft het opnieuw weg in het slot: Oud-Heverlee Leuven wint na late strafschop

Anderlecht is met 1-0 onderuit gegaan op het veld van OHL, alwéér na een tegendoelpunt diep in het slot. Leuven, de reuzendoder van de Jupiler Pro League, blijft ongeslagen tegen de G5. Thomas Henry maakte vanop de stip zijn veertiende treffer van het seizoen, waardoor de Leuvenaars over paars-wit naar de vierde plaats wippen. Tevoren was er een partij in evenwicht te zien, met aan beide kanten nauwelijks kansen.