Wat los in een tuin staat, wordt meestal niet vergoed door een brandverzekering. — © Karel Hemerijckx

Heusden-Zolder

Bij stormschade kunt u uw brandverzekering aanspreken. Maar, let op: dingen die aan diggelen vliegen omdat ze los hangen of los in de tuin staan, worden zelden vergoed door een verzekering.