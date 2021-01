Een vrouw is hopeloos op zoek naar een familielid die op de vlucht zat — © Via REUTERS

De eerste namen van de passagiers die in het neergestorte vliegtuig van de Indonesische lowcostmaatschappij Sriwijaya Air zaten, zijn bekend. Zondag verzamelden familieleden zich in Jakarta in het identificatiecentrum waar ze op nieuws wachten van hun dierbaren.