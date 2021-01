De politie Kempenland heeft vrijdag en zaterdag in totaal 676 bestuurders een ademtest laten afnemen op verschillende plaatsen in Peer, Leopoldsburg en Hechtel-Eksel. Zes bestuurders hadden te diep in het glaasje gekeken. Liefst acht chauffeurs legden een positieve speekseltest af en verloren meteen hun rijbewijs. Een voertuig werd getakeld omdat de bestuurder ondanks een rijverbod toch reed. siol