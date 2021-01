Gemeentelijke premie voor wie klimaatbomen plant

Inwoners van Lanaken kunnen voortaan een premie ontvangen voor het aanplanten van één of meerdere klimaatbomen in hun tuin. Ook de premie voor kleine landschapselementen zoals hagen, houtkanten, bomenrijen, poelen en hoogstamboomgaarden werd verhoogd.

Per klimaatboom kunnen Lanakenaren een eenmalige premie van 70% van de aankoopprijs bekomen. De aanvrager kan de premie voor maximum 5 klimaatbomen aanvragen en ontvangt maximum 100 euro per boom. Het gaat om hoogstambomen die vermeld staan in een uitgebreide bomenlijst, waarbij de bomen gerangschikt werden volgens de grootte van de tuin. Denk daarbij aan esdoorns, linden, essen, elsen, kastanjes...

Tip van de gemeentelijke milieudienst: “Kies een boom die het beste in jouw tuin past. Zo moet de boom later niet onnodig gesnoeid of in het slechtste geval gekapt worden omdat de kruin te breed of te hoog wordt.”

Voor de kleine landschapselementen zijn de premiebedragen van alle elementen verhoogd en werd er een bijkomende premie voor het achterstallig onderhoud van een hoogstamboomgaard goedgekeurd.

“Met deze premies zet het gemeentebestuur in op de realisatie van de klimaatdoelstellingen zoals opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025 en het klimaatactieplan 2020-2030. We wllen op deze manier zowel inwoners als landbouwers en verenigingen stimuleren om te investeren in sterke klimaatbomen en in streekeigen groen” benadrukt schepen van milieu Christel Gorissen (SP.a/Groen).