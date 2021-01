“Als er genoeg vaccins zijn kan Vlaanderen iedereen nog voor de zomer vaccineren”

Vlaanderen zal logistiek klaar staan om alle Vlamingen in principe nog voor de zomer te vaccineren, als er tenminste genoeg vaccins geleverd worden. Dat hebben Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke en zijn collega van Lokale Besturen Bart Somers gezegd in De Zevende Dag. “Het probleem zal niet in de logistieke keten zitten: alles zal afhangen van de levering van de fabrikanten”, aldus Somers.

De taskforce vaccinatiestrategie schoof vrijdag in de Kamer voor het eerst een concrete timing naar voren voor de vaccinatie van de verschillende bevolkingsgroepen tegen het coronavirus. Op basis van de leveringen die op dit moment bevestigd zijn, zou de inenting van de laatste groep - de gezonde bevolking onder de 65 jaar - nog voor de zomer kunnen beginnen.

© Kris Van Exel

Een groot deel van de bevolking zal voor de vaccinatie terecht kunnen in ongeveer 200 vaccinatiecentra, waarvan 120 in Vlaanderen. Tegen volgende week vrijdag moeten de burgemeesters laten weten waar die centra precies moeten komen, zodat ze vanaf 1 februari kunnen proefdraaien. Tegen midden februari moeten vaccinatiecentra klaar zijn. De uitrol zal gebeuren in samenwerking met de evenementensector, die al maanden stilligt.

Vlaanderen zal in elk geval klaar staan om alle vaccins die er zijn in te spuiten, verzekerde Vlaams minister van Lokale Besturen Bart Somers (Open Vld) in De Zevende Dag. “We rollen de capaciteit uit dat we 100.000 spuiten per dag kunnen zetten, en als dat er nog meer zijn, dan zullen we daar ook klaar voor zijn”, zei hij.

Als er op tijd genoeg vaccins geleverd worden, dan kunnen afhankelijk van het aantal 3, 5 tot zelfs 7 miljoen mensen op 30 dagen gevaccineerd worden, zei minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Dat zou betekenen dat alle Vlamingen in principe nog voor de zomer een inenting gekregen kunnen hebben. “Het probleem zal niet in de logistieke keten zitten: alles zal afhangen van de levering van de fabrikanten”, aldus Somers.

Volgens federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke zal de bijkomende Europese bestelling van tot 300 miljoen dosissen van het vaccin van Pfizer en BioNTech de Belgische vaccinatiestrategie in elk geval nog kunnen versnellen. Hoeveel dosissen daarvan naar België gaan, wordt mogelijk volgende week duidelijk, maar de regering vraagt het “eerlijke Belgische aandeel”, zei Vandenbroucke, wat zou neerkomen op 10 miljoen dosissen bovenop de 5 miljoen dosissen die nu al besteld zijn. Die zouden bij voorkeur in de loop van het tweede kwartaal van dit jaar geleverd worden, al moet die timing ook met Pfizer zelf bekeken worden.

De sp.a-vicepremier benadrukte dat de taskforce vaccinatie de timing voortdurend moet aanpassen aan de nieuwe informatie. “Nu kregen we goed nieuws, maar er zal misschien een dag komen dat we tegenslagen hebben met betrekking tot bepaalde vaccins.” Naast Pfizer/BioNTech en Moderna rekent de overheid ook op leveringen van AstraZeneca, Johnson&Johnson en Curevac. Die laatste drie vaccins kregen nog geen toelating voor de Europese markt.

