Aalst wint in Euromillions Basket League op bezoek bij Brussels

Aalst heeft zondag op de vooruitgeschoven vijftiende speeldag van de Euromillions Basket League de volle buit veroverd bij Brussels. De Ajuinen wonnen in de hoofdstad met 78-87.

Ivan Maras speelde zich bij Aalst in de kijker met 25 punten. Bij Brussels volstonden de twintig punten van Pavle Djurisic niet.

Voor Aalst is het de eerste zege in twee wedstrijden. Brussels verloor nu al vijf keer in zes duels. Bergen staat in de Euromillions Basket League aan kop met het foutloze rapport van zes zeges in evenveel duels. Runner-up Antwerp volgt met vijf overwinningen tegen een nederlaag.