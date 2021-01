Corona-inentingen in Lanakense woonzorgcentra zijn gepland op 22 januari

“Ook in Lanaken kijken ze ernaar uit, vooral in de woonzorgcentra. Het is op dit ogenblik zelfs gespreksonderwerp nummer één in onze gemeente” bekent burgemeester Marino Keulen enigszins opgelucht.

“In principe arriveren de vaccins donderdag 21 januari en worden de bewoners en het personeel van onze drie centra - Ludinaca, Bessemerberg en 3 Eiken - daags nadien, vrijdag 22 januari ingeënt. Dat wordt - zeg maar - D-Day wat betreft de corona-inentingen. Van de directies weet ik dat ze er écht naar uitkijken. Vanaf nu is het aftellen.”