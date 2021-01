Mickaël Tirpan wilde dichter bij thuis voetballen en trekt daarom p huurbasis naar Fortuna Sittard

Fortuna Sittard heeft met onze landgenoot Mickaël Tirpan de eerste winterse versterking binnen. Dat heeft de Nederlandse club zondag gemeld. De 27-jarige Belg, met Turkse roots, wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Kasimpasa uit de Turkse Süper Lig.

Tirpan voelt zich klaar voor zijn nieuwe avontuur. “Ik ben blij dat het rond is”, aldus de nieuwkomer, die gaat spelen met rugnummer 25. “Het Nederlandse voetbal vormt een nieuwe uitdaging. Ik kijk er enorm naar uit. Ik ben blij als ik maandag op het trainingsveld sta en mijn nieuwe ploeggenoten kan ontmoeten. We spelen in januari veel belangrijke wedstrijden, een mooie gelegenheid om meteen van waarde te zijn voor het team.”

Technisch manager Sjoerd Ars ziet de komst van Tirpan als een buitenkansje. “Mickaël is gehaald om de strijd aan te gaan voor de rechtsbackpositie, al kan hij ook op het middenveld uit de voeten. Het is een speler met een enorme winnaarsmentaliteit. We halen met Mickaël een ervaren versterking in huis, die er meteen zal staan. Hij was tot aan zijn komst een vaste waarde in het elftal van Kasimpasa. Een prachtige kans voor Fortuna Sittard om een speler van dit kaliber toe te voegen aan de selectie.”

Tirpan speelde het grootste deel van zijn carrière in België. De polyvalente voetballer zette zijn eerste stappen in het profvoetbal bij FCV Dender en speelde daarna onder meer voor Moeskroen, AS Eupen en Lokeren. In de winter van 2020 maakte Tirpan de overstap naar Kasimpasa, waar hij een contract ondertekende tot medio 2022. Door gezondheidsproblemen van zijn vrouw wilde hij echter dichter bij huis voetballen, wat dus is gelukt.